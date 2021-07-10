نصية يوجه للمسؤولين هذه الاستغاثة بشأن تونس

دعا عضو مجلس النواب عبد السلام نصية السلطات الليبية لمساعدة الشعب التونسي في مواجهة جائحة كورونا.

وقال نصية في مناشدة وجهها عبر صفحته بموقع “فيسبوك” لكل من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رؤساء الجمعيات الخيرية الليبية، رؤساء مؤسسات المجتمع المدني “أناشدكم بالتدخل العاجل لمساعدة الشعب التونسي الشقيق في مواجهة جائحة كورونا وتفاقم الوضع الصحي بشكل كبير”.

وأضاف نصية “أدرك تماما أن الوضع الصحي في ليبيا غير مستقر ولكن أخوتنا اليوم في أمس الحاجة لتقديم يد العون والمساعدة، ما قد تعتبره بسيطا ً قد يشكل فارق كبير لإنقاذ حياة عدد من الأفراد”.

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وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علي، قالت الخميس، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.