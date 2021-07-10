“بلدي الزاوية” يتخذ قراراتٍ صارمةً لمواجهة الجائحة

قرر المجلس البلدي بالزاوية، في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة للحد من انتشار جائحة كورونا في بلدية الزاوية؛ إغلاق عدد من الأماكن بشكل تام لمدة أسبوعين، داخل نطاق البلدية.

وشملت قرارات الإغلاق “الأسواق العامة والخاصة ذات الوضع المغلق (الأسواق التجارية الكبيرة، الغذائية، الملابس، المنزلية)، المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بجميع مراحلها، صالات المناسبات الاجتماعية، المقاهي والمطاعم، محلات الحلاقة ومراكز الحجامة، الصالات الرياضية والملاعب، والمصائف البحرية والمتنزهات والحدائق العامة”.

وشدد المجلس على ضرورة أن تتخذ الجهات العامة الخدمية والإنتاجية والمصارف والصيدليات والمراكز الصحية ومحلات المواد الغذائية الصغيرة والمخابز ومحلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، مع تنفيذ العقوبات في حدها الأقصى في حال المخالفة.

وتقرر استمرار فتح المساجد لكافة الصلوات مع تطبيق برنامج “الصلاة نجاة”، بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتقرر كذلك أن تقوم المستشفيات العامة والقروية والمستوصفات والمراكز الصحية ومصانع الأكسجين برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي طوارئ على مدار الـ 24 ساعة.

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