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مدير التطعيمات: توزيع اللقاح الأمريكي فايزر قد يؤجل إلى ما بعد عيد الأضحى

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، إن توزيع اللقاح الأمريكي فايزر قد يؤجل إلى ما بعد عيد الأضحى لنتمكن من حفظه في درجة حرارة -70° إلى حين توزيعه، وذلك أفضل من حفظه في درجة -20° أو من 2 إلى 8 في المدن المختلفة.

أضاف سميو في تصريحات صحفية اليوم أن عدد الملقحين في كل المراكز بلغ 422.226 مواطنا، في حين بلغ عدد المسجلين في المنظومة 902,000 ألف و وفق تصريح رئيس الحكومة ستصلنا 500 ألف جرعة من سبوتنك لايت في المدة المقبلة.

وأوضح أن السلالات المتحورة كانت متوقعة منذ ظهور الفيروس وقد أخذته شركات تصنيع اللقاحات بعين الاعتبار، و وضع التطعيمات مرتبط بوصول الشحنات، ولدينا شحنتان سيجري توزيعهما قريبا، إحداها مازالت لدى مركز الرقابة على الأدوية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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