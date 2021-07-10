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اللواء أحمد سالم يبحث مع آمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطية بمدينة سرت الوضع الأمني والمشاكل والظواهر السلبية داخل المدينة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اجتمع أمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء أحمد سالم، اليوم السبت، بآمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطية بمدينة سرت وذلك لمناقشة الوضع الأمني والمشاكل والظواهر السلبية داخل المدينة.

اللواء أحمد سالم، وخلال تصريحات عقب الاجتماع، أوضح لقناتنا أن الاجتماع جاء للتأكيد على رفع الكفاءات والاستعدادات لتعزيز الأمن وتأمين المواطنين ومنع المظاهر المسلحة والوصول بالأمن والأمان إلى أعلى درجاته.

وأثنى آمر الغرفة على دور آمري الوحدات والأجهزة الأمنية فى الفترة السابقة وما قدموه من خدمات لصالح الوطن والمواطن.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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