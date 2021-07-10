سفير بريطانيا السابق لـ”باشاغا”: الناخبون في ليبيا لا واشنطن

قال سفير بريطانيا بليبيا سابقا بيتر ميليت تعليقا على سلوك أحد المرشحين للانتخابات القادمة، إن “الناخبين في ليبيا وليسوا في واشنطن”.

وجاءت تصريحات ميليت في تغريدة له عبر تويتر، شارك فيها خبرا عن تعاقد وزير الداخلية السابق والمرشح للانتخابات القادمة فتحي باشاغا مع شركة علاقات أمريكية “للضغط من أجله في الانتخابات القادمة”.

وأردف السفير البريطاني السابق قائلا: “حقا، للضغط على من؟ ما مقدار الفهم الذي لدى الناخبين”.

وكان قد تعاقد باشاغا مع شركة “برونستين” الأمريكية للعلاقات العامة والضغط بقيمة 600 ألف دولار لمدة سنة قابلة للتجديد بهدف ترويج نفسه في واشنطن كمرشح رئاسي في ليبيا.

وقالت الجمعة وكالة رويترز للأنباء إن سجلات وزارة العدل الأمريكية التي تم الكشف عنها مؤخرا أظهرت أن مكتب المحاماة “براونستاين هيات فاربر شريك” سجل في الولايات المتحدة للضغط نيابة عن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بشأن جهود مكافحة الفساد والترويج للانتخابات.