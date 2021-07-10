تشكيل لجنة طوارئ لإجلاء الليبيين العالقين في تونس

أكد القنصل الليبي في تونس فاضل القريو، تشكيل لجنة طوارئ تتولى إجلاء المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي التونسية عبر رحلات جوية.

وأكد القريو لمنصة “حكومتنا” عبر موقع “فيسبوك” أن تشكيل لجنة الطوارئ جاء بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وتتضمن الإجراءات الحكومية لإجلاء الليبيين في تونس تشكيل لجنة طوارئ في مطار قرطاج تتولى ترحيل الليبيين مع ضرورة حصول الراكب على تحليل PCR مفعوله 24 ساعة وتسيير رحلات جوية إلى طرابلس وبنغازي من مطار قرطاج وتوحيد عمل شركات الخطوط بهدف إجلاء أصحاب التذاكر.