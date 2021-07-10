الكوني: قد يضطر المجلس الرئاسي لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات

قال موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، إنّ بوسع المجلس الرئاسي أن يصدر مرسوماً رئاسياً بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات بالتشاور مع جهات عدة تشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة.
وأضاف الكوني، في لقاء مع قناة “بي بي سي عربي” أنّ فكرة إصدار مرسوم بقاعدة دستورية طرحه على المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى والبعثة الأممية. ومفوضية الانتخابات
واعتبر الكوني إصدار المجلس الرئاسي مرسوماً رئاسياً بقوة القانون لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات خياراً أخيراً بسبب خشيته من أن يتسبب ذلك في مزيد من الفرقة بين الليبيين.
وأشار عضو المجلس الرئاسي بإصبع الاتهام لكل أطراف العملية السياسية في ليبيا بعرقلة الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية.
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