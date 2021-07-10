وليد اللافي يرأس أول اجتماع للجنة الوزارية المعنية بإنجاح انتخابات 24 ديسمبر

ترأس وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية بدعم وإنجاح انتخابات 24 ديسمبر المقبل، والمشكلة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، حسبما أكدت منصة «حكومتنا».

وأصدر الدبيبة قرارا بتشكيل اللجنة الثلاثاء الماضي على أن يرأسها وزير الدولة للاتصال، وتضم في عضويتها كلا من: وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصيلة، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومندوب عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

وحدد القرار مهام اللجنة في التنسيق بين المؤسسات المختلفة للعمل على دعم وتنفيذ الانتخابات، والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتقديم كل التسهيلات لها، إضافة إلى تفعيل الدور المناط بمؤسسات الدولة المختلفة في دعم الانتخابات، والإسهام في نشر التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها واحترام نتائجها.

كما تتضمن مهام اللجنة المساهمة في تجهيز مركز إعلامي حكومي يشرف على المواكبة الإعلامية للانتخابات، وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة تسهم في توسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب، علاوة على «أي مهام تكلف بها اللجنة من رئيس الوزراء».

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