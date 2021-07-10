الدرقاش: الكبير حافظ على “عملتنا الصعبة”

قال مروان الدرقاش المقرب من المفتي المعزول، إن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، كان جزءاً من مؤامرة الصخيرات وعدم تعامله مع المؤتمر وحكومة الإنقاذ ساهم في إسقاطهما واقتناع الناس باتفاق الصخيرات، وفق قوله.

واستدرك الدرقاش قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “لكن أداؤه بعد دخول حكومة الصخيرات إلى طرابلس كان ممتازاً وساهم بشكل كبير في الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وحال دون أن تصبح ليبيا دولة مدينة للبنوك الدولية وهذا بلا شك أمر يحسب للصديق ويغفر له ما سلف من تآمره مع الصخيرات”، على حد تعبيره.

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