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رئيس المجلس الرئاسي يصدر تعليماته بسرعة تمكين الليبيين العالقين بتونس من العودة

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تعليماته المشددة لجميع الأجهزة ذات العلاقة، بسرعة تمكين الليبيين العالقين بجمهورية تونس من العودة إلى البلاد.

وفي السياق ذاته تواصل المنفي مع كل من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية خالد مازن، ورئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العايب، بشأن توفير كافة الدعم لإتمام عودة العالقين دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، بعد عودتهم للبلاد.

كما أصدر المنفي تعليماته لكل من القائم بالأعمال والقنصل العام الليبيين في تونس، للعمل بشكل مستمر إلى حين تمكين جميع العالقين من العودة.

ويتابع المنفي بشكل شخصي مع كافة الأجهزة، ضمان سرعة دخول العالقين إلى البلاد لأجل سلامتهم، وعودتهم إلى أرض الوطن معززين مكرمين.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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