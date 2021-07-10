غدامس تواجه “شبح العطش” بسبب توقف آبارها الرئيسية

تقرير 218

شح مياه الشرب أزمة يعيشها أهالي مدينة غدامس حيث توقفت ثلاث آبار عن تغذية المدينة بالمياه.

لا آبار مياه للشرب في مدينة غدامس باستثناء بئر واحدة غير صالحة للشرب بسبب زيادة نسبة الملوحة فيها.. أزمة يعيشها أهالي غدامس دق معها المسؤولون ناقوس الخطر فالبئر الوحيدة تغذي ما نسبته خمسة وعشرون في المئة من المدينة والنسبة الباقية بلا ماء.

معالجات وحفريات ومحاولات لإجراء صيانات لأنابيب المياه لم ترو عطش المدينة وعليه ناشد مسؤولو شركة المياه والصرف الصحي وزارة الموارد المائية بضرورة التدخل السريع من أجل حفر بئر جديدة.

حلول محتشمة بذلت من بعض الجهات الحكومية التي يقع على عاتقها حل هذه الأزمة، لكنها باءت بالفشل في انتظار حل جذري لهذه الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية