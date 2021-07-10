ميلت يسخر من تعاقد باشاغا مع شركة أمريكية لترويج نفسه مرشحا رئاسيا

سخر السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت، من تعاقد وزير الداخلية السابق لما يعرف بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع شركة أمريكية لترويج نفسه في واشنطن كمرشح رئاسي في ليبيا.

ميليت وفي تدوينة له عبر تويتر، أرفق خلالها تعاقد باشاغا مع الشركة الأمريكية قائلا أن الناخبون في ليبيا وليسوا في واشنطن.

يذكر أن باشاغا كان قد تعاقد مع شركة برونستين الأمريكية للعلاقات العامة، والضغط بقيمة ستمائة ألف دولار لمدة سنة قابلة للتجديد، بهدف ترويج نفسه في واشنطن كمرشح رئاسي في ليبيا.

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