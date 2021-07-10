الكوني: قد نضطر لإصدار “مرسوم رئاسي” إذا استمر الخلاف السياسي

كشف النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني أن كل الأطراف تحاول عرقلة التسوية السياسية، إذا لم تحصل على ما تريده.

وأوضح الكوني خلال حديثه لـ”بي بي سي”، بقوله: كل الأطراف معرقلة ما لم تحصل على ما تريد، وأن كل طرف متشبث برأيه.

وأشار النائب، إلى أن هذه العوامل هي التي أجّلت التوافق بين الأطراف، ولهذا لم يستطيعوا ان يتوافقوا.

ولفت الكوني، إلى أن هناك فكرة طرحها على المحكمة العليا، ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات، والبعثة الأممية، وهي يمكن للمجلس الرئاسي يصدر مرسوم رئاسي بقوة القانون وينشره في الجريدة الرسمية، لاعتماد قاعدة دستورية سيتم إعدادها أو الاتفاق عليها.

واستدرك النائب في المجلس الرئاسي، “أن هذا الأمر ليس هينًا، وقد يخلق نوعا من الفرقة ونحن نسعى لوحدة كل الليبيين وتوافقهم، في ظل عدم توافق البرلمان ومجلس الدولة. وأيضا لجنة الخمس وسبعين وانشقاقاتها وعدم تفاهم أعضائها، قد نضطر نحن للتنسيق مع المحكمة العليا والتشاور مع بعض الساسة، سواء كانوا أعضاء في مجلس الدولة أو أعضاء في البرلمان على وجه الخصوص، ويظل هذا الخيار أخيرا وآخر الدواء الكي، ونحن لا نريد أن نصل إليه”.

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