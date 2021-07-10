اللواء المحجوب يكشف لقناتنا عن تفاصيل اجتماع اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة مع كوبيش في بنغازي

أوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، أن اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة عقدت اجتماعا بمدينة بنغازي مع مبعوث الأمين العام لدى ليبيا يان كوبيش.

اللواء المحجوب، وفي تصريحات لقناتنا، أشار إلى أن الاجتماع ناقش مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها بالتركيز على اجلاء القوات الاجنبية والاسراع في اخراج المرتزقة، واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه، وآلية تفكيك المجموعات المسلحة، وصرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

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