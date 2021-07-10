ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

10 July, 2021

احتضن بيت الثقافة الجفرة بمدينة هون جلسة منتدى حوار الشباب حول الانتخابات والمشاركة السياسية

شارك فى المنتدى عددا من منتسبى منظمات المجتمع المدنى والقانونين وطلبة وطالبات الكليات والمعاهد ببلدية الجفرة

منتدى حوار الشباب يعد منتدى شبابى يهدف للعمل على بناء قيادات شابة تعمل سياسيا بكل قوة تمثل شريحة الشباب فى المناصب القيادية المختلفة افضل تمثيل

تركزت جلسات ونقاشات المنتدى على كيفية مشاركة الشباب فى الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية اضافة لمعرفة المشاكل التى تواجه الشباب فى المشاركة بالانتخابات والحياة السياسية

كما تم استعراض مشاركة الشباب فى المصالحة الوطنية والتعرف على اهم الشروط الواجب توافرها فى المفوضية العليا للانتخابات .