احتضن بيت الثقافة الجفرة بمدينة هون جلسة منتدى حوار الشباب حول الانتخابات والمشاركة السياسية  
شارك فى المنتدى عددا من منتسبى منظمات المجتمع المدنى والقانونين وطلبة وطالبات الكليات والمعاهد ببلدية الجفرة  
منتدى حوار الشباب يعد منتدى شبابى يهدف للعمل على بناء قيادات شابة تعمل سياسيا بكل قوة تمثل شريحة الشباب فى المناصب القيادية المختلفة افضل تمثيل
تركزت جلسات ونقاشات المنتدى على كيفية مشاركة الشباب فى الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية اضافة لمعرفة المشاكل التى تواجه الشباب فى المشاركة بالانتخابات والحياة السياسية
كما تم استعراض مشاركة الشباب فى المصالحة الوطنية والتعرف على اهم الشروط الواجب توافرها فى المفوضية العليا للانتخابات .