ليبيا
انطلاق منتدى حوار الشباب حول الانتخابات والمشاركة السياسية بالجفرة
بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |
10 July, 2021
احتضن بيت الثقافة الجفرة بمدينة هون جلسة منتدى حوار الشباب حول الانتخابات والمشاركة السياسية
شارك فى المنتدى عددا من منتسبى منظمات المجتمع المدنى والقانونين وطلبة وطالبات الكليات والمعاهد ببلدية الجفرة
منتدى حوار الشباب يعد منتدى شبابى يهدف للعمل على بناء قيادات شابة تعمل سياسيا بكل قوة تمثل شريحة الشباب فى المناصب القيادية المختلفة افضل تمثيل
تركزت جلسات ونقاشات المنتدى على كيفية مشاركة الشباب فى الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية اضافة لمعرفة المشاكل التى تواجه الشباب فى المشاركة بالانتخابات والحياة السياسية
كما تم استعراض مشاركة الشباب فى المصالحة الوطنية والتعرف على اهم الشروط الواجب توافرها فى المفوضية العليا للانتخابات .
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