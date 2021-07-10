ليبيا الان

المشري: البعثة الأممية تضغط للسماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إنه يواجه ضغوطات من البعثة الأممية والمجتمع الدولي للسماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات.

أضاف المشري، خلال لقاء مع ناشطين المجتمع المدني، اليوم، أنه داعم د بقوة لإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر ويجب إنهاء المراحل الانتقالية المتالية التي تعد جزءا من معاناة الوطن، وأن الصراع على الدستور ليس مسألة هامشية ونحن ندافع عن حق الليبيين في الاستفتاء عليه، وفق قوله.

وواصل قائلًا: “قدمنا تنازلات من أجل الاستفتاء على الدستور لكن مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ماطلا في الاستفتاء عليه، وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية يجب أن تكون منطقية وليست مفصلة على مقاس أفراد، كما ندعم الاستفتاء على الدستور أو الذهاب لقاعدة دستورية متينة” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • من انت ايها التفه الحقير لتحدد القاعدة الدستورية وهى حق اصصيل لمجلس النواب المنتخب اما انت دجال ونصاب مكانك الطبيعى السجن ولن تفلت منه فى النهاية الا اذا كان العقاب اشدا على حبل المشنقة .
    فمن حق اى مواطن ليبى له شعبية ان يترشح للانتخابات واولهم ابطال الجيش الوطنى رغم انف حريم السلطان ولم يطلب احد منع امثالك من الاخوان الارهابيين من الترشح فلا تقصاء لاحد والشعب هو من سيختار ياحمار وهو صاحب القرار

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  • في مرض اسمه دستور – دسترة -استفتاء – جهوية – توافقات -.
    هذه مصطلحات فارغة واعراض امراض نفسية وما توصلت لشيء الا وجع الرأس والتخلف ..!!
    يا أخي شن هالدستور المقدس الي تخرفوا عليه ..،!!
    عبارة عن مسودة مكتوبة تتعدل على حسب اهواء النواب او رءيس حكومة ..،!!! والشعب يقعد تحت كنادرهم ..!!!!
    كلام فارغ – استفتاء –!!! شن استفتوا حلم سيدنا يوسف ..!!! متاع سبع بقرات عجاف ..!!!
    دوة فارغة وما نجحتش في ليبيا دوة الدستور والكلام فاضي
    خليكم مع الصادقين وكتاب الله الذي لا يتغير في حكمه بين الناس وستر الأعراض وإقامة العدالة وتسيير شءون العباد – والأمور القضاءية والإدارية والخدمية –
    وهذه شءون تخص الليبيين الواعيين والذين يعملون لاجل بناء ليبيا وعدم تاخير المواضيع والتعاقد مع الشركات التي لا تطمع في الارض الليبية مثل الشركات الكورية والصينية في فترة عمل معينة –
    بعيدا عن التحزب والتدخلات سواء التركية او المصرية او التونسية –
    ليبيا شانها مختلف عن جميع الدول وتضررت من التدخلات الأجنبية والاوروبية وخسرت العمال وخسرت ارواح الشباب لمجرد تدخلات من دول اخرى ومن احزاب ضالة لاديستطيعون اتخاذ قرارات عملية لاصلاح ما أفسدته ايدي المفسدين بسرعة ودون انتظار اي شيء اخر –
    وهذه شءون تخص الليبين وليس امراض الدستورية- والله امراض ما ليها علاج – اللهم احفظنا من الجهل والضلال والغباء .

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