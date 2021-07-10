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إعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين.. والبدء بعمليات الإنتاج

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان يوسف، إعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين، والبدء بعمليات الإنتاج بعد توقف دام لما يقارب السنة والنصف.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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