أعلن رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان يوسف، إعادة تشغيل مصنع البولي إثيلين، والبدء بعمليات الإنتاج بعد توقف دام لما يقارب السنة والنصف.

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