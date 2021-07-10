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موسى الكوني: المجلس الرئاسي قد يصدر مرسوما لاعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كشف عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن المجلس بإمكانه أن يصدر «مرسوما رئاسيا بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية بالتشاور مع جهات عدة تشكل الاطار القانوني للانتخابات المقبلة في ديسمبر 2021».

وأضاف الكوني في تصريحات لبرنامج «بلا قيود» الذي يذاع على شبكة «بي بي سي» البريطانية غدا الأحد، أنه طرح هذه الفكرة على المحكمة العليا ومجلس القضاء وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، وأنها ستكون «خيارا أخيرا خشية من أن يتسبب ذلك في مزيد من الفرقة بين الليبيين»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأشار عضو المجلس الرئاسي بإصبع الاتهام لكل أطراف العملية السياسية في ليبيا بعرقلة الوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية . وتابع: «المشكلة الليبية تعد أمراً خارجياً أكثر من كونها قضية داخلية».

ولم يتوصل ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف في 23 يونيو حتى الأول من يوليو إلى آلية موحدة أو اتفاق يخص القاعدة الدستورية التي كان يفترض إحالتها إلى مجلس النواب في الأول من يوليو.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، السبت الماضي، فشل الملتقى في التوافق حول القاعدة الدستورية، وجددت التأكيد على رفض المقترحات التي «لا تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في ديسمبر».

وفتحت مفوضية الانتخابات باب التسجيل للناخبين الأسبوع الماضي على أن يتم إغلاق في 31 يوليو. وقال رئيسها إنها اضطرت إلى تغيير خطتها العملياتية، متمنياً إنجاز القاعدة الدستورية في الأول من أغسطس.

وأضاف: «كنا نأمل أن نتسلم القاعدة في الأول من يوليو الجاري، لكن هذا لم يحصل، واستبقنا خطتنا بعمليات أخرى، مثل تحديث سجل الناخبين وعدد من العمليات التي ليس لها علاقة بالقانون… القاعدة الدستورية هي الأساس، ولا نستطيع أن ننتقل في أي انتخابات ما لم تكن لدينا قاعدة توافق عليها جميع الليبيين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اى انتخابات تجرى بدون قوانين صادرة من مجلس النواب المنتخب فهى باطلة وكل ما يملكه المجلس الرئاسى اعلان حالة الطوارئ او الحرب لموافقة مجلس النواب ايضا فالمفتاح فى يد عقيلة صالح لدعوة مجلس النواب لاصدار قوانين الانتخابات واحالتها الى مفوضية الانتخابات وفى امكان مجلس النواب ايضا تعديل مسودة الدستور لتكون مرضية لفالبية الشعب وطرحها فى استفتاء النسخة المعدلة والمسودة الاصلية والشعب يختار احدها للعمل بها وابطال حجة الخرفان الذين يرغبون فى تعطيل الانتخابات بعرض مسودة مرفوضة شعبيا وتحتاج عملية تعديلها واعادة طرحها شهور اما وجود بديل جاهز فى حالة الرفض فلن يعطل الانتخابات او يؤخرها قليلا

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