“ميدل إيست آي”: انفجار مركز الاحتجاز بغريان يفضح الظروف الخطيرة للمهاجرين في yvf ليبيا

أفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بوقوع انفجار داخل أحد مراكز احتجاز المهاجرين في مدينة غريان، الأمر الذي يفضح الظروف الخطيرة التي يعيشها اللاجئون في غرب ليبيا.

ونقل الموقع في تقرير له، عن شهود عيان قولهم بأن المئات من المهاجرين فروا من المركز وتغلبوا على الحراس بعد انفجار ذخيرة مخزنة في مكان قريب من مقر تواجدهم الشهر الماضي.

وقال أحد المهاجرين الناجين من انفجار غريان، بحسب “ميدل إيست آي”: “تمكنا من الفرار بالقوة من الحراس هناك، وبعد أن هربنا اكتشفنا أن هناك جرحى فروا معنا وكانوا يختبئون في الجبال”.

ووفقًا للموقع البريطاني، نفت السلطات في مركز الاحتجاز أن يكون الانفجار قد نشأ في مستودع أسلحة وذخيرة على بعد خطوات قليلة من مكان احتجاز اللاجئين أو إصابة أي شخص، حيث قال مدير المركز إن الانفجار نجم عن عبوة غاز، بينما قال الناجون إن شرارة في مخزن الذخيرة تسببت في الانفجار، وإن هناك العديد من الإصابات، فضلا عن الوفيات المحتملة.

وأوضح التقرير أن الحادث سلط الضوء على انتشار ممارسة احتجاز اللاجئين بالقرب من مخازن الأسلحة وما يترتب على ذلك من مخاطر، في وقت تتم فيه إعادة أعداد كبيرة من اللاجئين الذين ينزلون من ليبيا إلى مراكز الاحتجاز.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية للموقع التي التقطت قبل الانفجار وبعده، إلى جانب إفادات الشهود، أن الانفجار وقع في 20 يونيو الماضي في مركز أبو رشادة لاحتجاز للمهاجرين في غريان، والذي يقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طرابلس، في منطقة جبل نفوسة.

كما تُظهر الصور عالية الدقة، بحسب “ميدل إيست آي”، على ما يبدو مجمعًا عسكريًا بمركبات مدرعة في المنطقة المجاورة، حيث تظهر دبابة ومركبات عسكرية ومدفعية في الصور التي حصل عليها الموقع البريطاني.

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