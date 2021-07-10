بعد تخصيص الحكومة 500 مليون للمحليات.. بلدي غريان: التوزيع يفتقد للعدالة

تحفظ المجلس البلدي غريان على مجموعة من النقاط في إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء الماضي، تخصيص ميزانية للبلديات بمجموع 500 مليون دينار بهدف تعزيز الحكم المحلي.
وأشار المجلس، في بيان عبر حسابها على “فيسبوك”، إلى عدم العدالة في التوزيع، واحتساب نسبة ثابتة لكل بلدية مهما كان حجمها، الأمر الذي يصب في مصلحة تفتيت البلديات وانقسامها.
ولفت إلى عدم احتساب المبالغ التي تحصلت عليها البلديات وكان لها أكثر من ختم مع حكومتي الوفاق والمؤقتة المنتهية ولايتهما، معتبرا أنه أمر غير قانوني، ويضر بباقي البلديات ويعتبر ظلما للبلديات التي حافظت على القانون ووحدة ذمتها المالية وإفلات المخالفين من المحاسبة.
وذكر أن إجراءات رئيس الحكومة لم تراع البلديات التي تضررت في الحرب، والاعتماد على معايير غير واضحة وغير معلنة يمكن من خلالها التأكد من عدالة التوزيع، مبينا أن هذا الأمر تكرر في كل الحكومات السابقة رغم الاعتراض والاستياء، والذي لم يعد مقبولًا، مطالبا باستدراك العيوب المذكورة أعلاه.
وأكد أنهم مستمرون في المطالبة بكل الحقوق المشروعة للمدينة ومواطنيها، موضحا أنه لم يتم إحالة أي مبالغ مالية إلى البلدية منذ قرابة عام، قائلا: “المبلغ الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم يصلنا ما يفيد به بشكل رسمي، ونعتزم فور وصوله الإعلان عنه ونطلب من المواطنين المشاركة في إبداء مقترحات للتخطيط لأوليات بنود صرفه”.
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