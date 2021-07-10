رويترز: باشاغا يتعاقد مع شركة أمريكية لدعمه في الانتخابات الرئاسية بـ50 ألف دولار شهريًا

كشفت وكالة “رويترز” البريطانية، أن وزير الداخلية في ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها فتحي باشاغا تعاقد مع شركة المحاماة الأمريكية “Brownstein Hyatt Farber Schreck” بـ50 ألف دولار شهريا؛ من أجل تلميع صورته كمرشح رئاسي في انتخابات 24 ديسمبر.

وأوضحت رويترز، في تقرير لها، أن مكتب الشركة الأمريكية أعلنت في 2 يوليو الجاري أنها تعمل لصالح باشاغا بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الفيدرالي، والذي يتطلب الكشف عن بعض الأمور للعملاء الأجانب خارج نطاق التقاضي التقليدي القائم على المحاكم.

وأفاد التقرير، بأن عقد الشركة الأمريكية البالغ قيمته 50 ألف دولار شهريا يؤكد أنها ستساعد في الترويج لانتخابات حرة ونزيهة في ليبيا وستدعم جهود مكافحة الفساد، موضحًا أن الشركة تخطط للتواصل مع مسؤولي الحكومة الأمريكية، لكن العقد لم يحدد نطاق هذا العمل.

وذكر أنه تم تسمية مديري السياسات في شركة المحاماة “إد رويس” و”دوغ ماجواير” و”سامانثا كارل يودر” كمشرفين على مجموعة الضغط لصالح باشاغا، مؤكدة أن رويس هو عضو كونجرس جمهوري سابق عن ولاية كاليفورنيا.

وبيّن التقرير أن شركة المحاماة سجلت ما يقرب من 4 ملايين دولار في الإيرادات في عامي 2019 و2020م من الدعوة للعملاء المسجلين بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

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