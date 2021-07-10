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بعد دهسه في طبرق.. مليشيات “بركان الغضب” ترفع العلم التركي في ميدان الشهداء تملقاً للاحتلال

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شهد ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس رفع العلم التركي من مجموعة مليشيات “بركان الغضب”، وذلك ردا على دهس الليبيين ذلك العلم في مدينة طبرق احتجاجا على التدخل العسكري التركي في بلادهم.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الانتقاد والاستنكار لاستخدام المليشيات ميدان الشهداء في رفع العلم التركي الذي يمثل لليبيين بأنه علامة للغزاة، واصفين من رفعه بأن أصولهم عثمانية وليست ليبية.

والاسبوع الماضي، أدانت وزارة الخارجية التركية، إهانة العلم التركي أمام مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، بعد وضع مجموعة من الشباب الليبي، العلم التركي، على الأرض بحيث يدهسه المارة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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