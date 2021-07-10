متملقاً الأتراك.. المدني: رفعنا العلم التركي بجانب الليبي ونفخر بتركيا حليفنا الوفي

عبر عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لميليشيا بركان الغضب عن فخره بالغزاة الأتراك، موجها إليهم التحية، والذي وصفهم بأنهم شريك وحليف قوي لليبيا.

وزعم عبدالمالك المدني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن “مجموعة من المتظاهرين رفعوا العلم التركي بميدان الشهداء”.

وقال المدني “إن المتظاهرين رفعوا العلم التركي بميدان الشهداء بالعاصمة ⁧‫طرابلس‬⁩، جنباً إلى جنب مع العلم الليبي ردا على قيام موالين لـ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر الأسبوع الماضي في طبرق بإهانة العلم التركي”، على حد قوله.

وأضاف: “تحية للشريك والحليف الوفي ⁧‫تركيا‬⁩ نحن نفتخر بكم كثيراً فعندما تعرضنا للعدوان وتكالبت علينا أوسـ ـخ الملل لم نجدكم إلا أنتم، ‏فشكراً لكم حكومةً وشعباً”، حسبما وصف وقال.

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