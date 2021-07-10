المشري: قدمنا تنازلات من أجل الاستفتاء على الدستور

زعم رئيس ما يسمى “مجلس الدولة”، والقيادي في جماعة الإخوان، خالد المشري، إنه يواجه ضغوطات من البعثة الأممية والمجتمع الدولي للسماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات.

المشري، وخلال لقاء مع ناشطين المجتمع المدني، اليوم، أضاف زاعماً: “أنه داعم بقوة لإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر ويجب إنهاء المراحل الانتقالية المتالية التي تعد جزءا من معاناة الوطن، وأن الصراع على الدستور ليس مسألة هامشية ونحن ندافع عن حق الليبيين في الاستفتاء عليه”، وفق قوله.

وواصل قائلًا: “قدمنا تنازلات من أجل الاستفتاء على الدستور لكن مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ماطلا في الاستفتاء عليه، وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية يجب أن تكون منطقية وليست مفصلة على مقاس أفراد، كما ندعم الاستفتاء على الدستور أو الذهاب لقاعدة دستورية متينة”، وفق تعبيره.

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