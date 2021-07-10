مصدر يكشف عن تفاصيل أزمة “العالقين” على الحدود الليبية التونسية

دعا المواطنون الليبيون العالقون في منطقة “الزكرة “على الحدود الليبية التونيسية، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بالتدخل لإنهاء معاناتهم خاصة المرضى منهم، بعد قرار حكومة الوحدة الوطنية، بقفل الحدود البرية والجوية مع الشقيقة تونس جراء تفاقم الحالة الوبائية فيها.

وأوضح مصدر من مكان تواجد الليبيين على الحدود، لوكالة الأنباء الليبية، “اليوم السبت المواطنيين الليبيين وصلوا إلى المنفذ الحدودي أمس الجمعة، وتم إبلاغهم بقفل الحدود ومنعوا من الدخول وتم إبعادهم إلى منطقة الزكرة التونسية في منطقة عارية في ظروف مناخية قاسية بعيدا عن المنفذ”.

وأضاف المصدر، أن السلطات التونسية “طلبت من الليبيين اختيار مندوبين عنهم للاتصال مع المسؤولين بالمنفذ الحدودي من الجانب الليبي لتوضيح الأمر والوقوف على أسباب عدم السماح لهم بالعودة وفعلا تم اختيار ثلاثة أشخاص أحدهم المصدر الذي أبلغ وكالة الأنباء الليبية ولكن تم رفض مقابلتهم من مسؤولي المنفذ من الجانب الليبي”.

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