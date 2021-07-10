مستشارة التخطيط الاستراتيجي: مصراتة تسعى للهيمنة على السلطة عبر التنافس بين باشاغا والدبيبة ومعيتيق

أكدت مستشارة التخطيط الاستراتيجي الليبية هند عون، وجود عداء شديد بين مصراتة وترهونة وورشفانة، ما يدفع الأولى للهيمنة على المنطقة الغربية بأي طريقة، مؤكدة أن مصراتة لا تتواجد بها قبائل مؤثرة أو تحالفات قبلية مثلما الحال في ترهونة وورشفانة.

وقالت عون في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إن المناطق الاستراتيجية ومنها الموانئ أبرز العوامل التي تستمد مصراتة قوتها منها، مضيفة أن المدينة استثمرت في الأزمة الليبية خلال السنوات العشر الأخيرة وترتبط بعلاقات واتفاقات خارجية.

وأوضحت أن رؤوس الأموال الضخمة تتواجد في مصراتة التي من مصلحتها التواجد في السلطة، مبينة أن المدينة لديها اتفاقات خارجية ملزمة لها واستثماراتها نقلتها إلى إحدى الدول الإقليمية التي ترتبط بعلاقات ممتازة معها.

وتتنافس شخصيات سياسية تنحدر من مصراتة على مفاصل المؤسسات والمناصب لترسيخ قبضتها وحكمها على البلاد خلال السنوات المقبلة، وهو ما ظهر في المنافسات الشرسة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، الأمر الذي ولّد غضب شعبي رافض لسيطرة مصراتة بقياداتها على مفاصل الحكم في البلاد.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

