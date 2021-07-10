المشري :نواجه ضغوطا من أجل ترشح العسكريين للانتخابات

زعم رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، إنه يواجه ضغوطات من البعثة الأممية والمجتمع الدولي للسماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات، على حد تعبيره.

وقال المشري، خلال لقاء جمعه ما أسماهم “نشطاء المجتمع المدني”، اليوم السبت، إنه داعم د بقوة لإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل، على حد تعبيره.

وأضاف:” يجب إنهاء المراحل الانتقالية المتتالية التي تعد جزءا من معاناة الوطن، وأن الصراع على الدستور ليس مسألة هامشية، ونحن ندافع عن حق الليبيين في الاستفتاء عليه، على حد قوله.

وتابع:” قدمنا تنازلات من أجل الاستفتاء على الدستور لكن مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ماطلا في الاستفتاء عليه”، على حد زعمه و تابع ” شروط الترشح للانتخابات الرئاسية يجب أن تكون منطقية وليست مفصلة على مقاس أفراد، كما ندعم الاستفتاء على الدستور أو الذهاب لقاعدة دستورية متينة، على حد ادعائه.

وأضاف المشري، “أن الصراع على الدستور ليس مسألة هامشية والمجلس يدافع عن ما وصفه بحق الليبيين في الاستفتاء عليه”، منوهًا إلى أن المجلس قدم تنازلات من أجل الاستفتاء على الدستور لكن برلمان طبرق المنتهية ولايته ومفوضية الانتخابات ماطلا في الاستفتاء عليه، بحسب تعبيره.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإخوان –الدولة الاستشاري-، أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية يجب أن تكون منطقية وليست مفصلة على مقاس أفراد، مبينًا أن المجلس يدعم الاستفتاء على الدستور أو الذهاب لقاعدة دستورية متينة.