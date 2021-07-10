الكوني: كثيرون لا يريدون وصول ليبيا للانتخابات

رأى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أن فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق حول قاعدة دستورية منظمة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر ليس في صالح أحد، بل يخدم مصلحة المعرقلين لخارطة الطريق.

وأكد الكوني، في مقابلة مع برنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي” البريطانية، أن هناك كثيرين لا يريدون أن تصل ليبيا للانتخابات، قائلا: “كل الأطراف معرقلة ما لم تتحصل على ما تريد، فكل طرف متشبث برأيه، لهذا لم يستطيعوا التوافق على القاعدة الدستورية”.

وأضاف: “الانتخابات القادمة نحن ألزمنا بها، صحيح لا توجد قاعدة دستورية أو حتى قانونية لكي نستند إليها لتنظيم الانتخابات، لكن هذه المشكلة تشريعية، إلا أن الاستحقاق والتحدي الحقيقي الذي أمامنا بالفعل هو تنظيم الانتخابات”.

وأوضح أن “إنتاج القاعدة الدستورية ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، لافتا إلى فكرة سبق وطرحها على المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات والبعثة الأممية؛ تتضمن أن يصدر مجلسه مرسوما رئاسيا بقوة القانون وينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية، يتم الاتفاق عليها مع جزء من أعضاء ملتقى الحوار السياسي”، على حد قوله.

وذكر أن “تنفيذ فكرته ليس بالأمر الهين، لاسيما أنها قد تخلق نوعا من الفرقة”، مضيفا: “في ظل عدم توافق البرلمان ومجلس الدولة ولجنة الـ75 والانشقاقات وعدم التفاهم الذي حدث بها، فقد نضطر للتنسيق مع المحكمة العليا وبالتشاور مع بعض الساسة سواء كانوا من أعضاء مجلس الدولة أو من أعضاء البرلمان بالخصوص، لكن سيظل آخر الدواء هو الكي”.

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