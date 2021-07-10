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محللون: ليبيا لن تنعم بالاستقرار في ظل فتاوى “الغرياني” التحريضية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

يرى محللون، أن ليبيا لن تنعم بالاستقرار بسبب وجود قنوات تبث الكراهية مثلما تفعل قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني المعروفة باسم التناصح.

أكد المحلل السياسي ناصر الزياني، أن ليبيا لن تنعم بالاستقرار بسبب تواجد قنوات تستضيف أمثال المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وقال الزياني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن فتاوى الغرياني هجرت 3 مدن ليبية في مقدمتها “تاورغاء”، التي حولتها المليشيات لمكب للقمامة، وأيضا ترهونة ومرزق الليبيتين، والأخيرة وقعت في يد الإرهابيين والمعارضة التشادية.

وأوضح المحلل السياسي أن بعثة الأمم المتحدة تتغاضى عن مثل هذه التصرفات ويجب عليها حسم هذه الملفات وإغلاق هذه القنوات التي تحث على الفتنة وتقوض جهود لجان المصالحة.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق، أن استمرار المفتي المعزول، الصادق الغرياني، في إصدار الفتاوى بهدف الفتنة والزج بالشباب في آتون حرب جديدة، بات أمرا لا يمكن السكوت عنه.

وقال معتوق في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “استمرار المفتي المعزول الصادق الغرياني في إصدار الفتاوى بهدف الفتنة والزج بالشباب في أتون حروب جديدة عوضا عن حثهم على التسامح ونبذ العنف والكراهية لاسيما في هذا الشهر الكريم بات أمرآ لا يمكن السكوت عنه”.

وأضاف “الغرياني أصبح يشكل خطرا على السلم والأمن ويجب وضعه في قائمة الإرهاب”.

من جهته، أكد الخبير السياسي والأكاديمي الليبي العربي أبوبكر الورفلي، أن “كل ما بثه المفتي المعزول الصادق الغرياني من فتاوى داخل المجتمع الليبي ساهمت في تكريس الاختلاف والفرقة والفتنة.

وأضاف «الورفلي»، تصريحات صحفية رصدتها «الساعة24»، أن “وظيفة المفتي لم تكن موجودة في السابق كوظيفة يحتكرها شخص بعينه، بل كانت عبارة عن إدارة جماعية تتخذ القرار بالإجماع”.

وأشار إلى أنه “يوجد عدة فتاوى تحريضية تحرض الناس على القتال، بل وصل الأمر حد إصدار فتاوى ضد مدن ليبية وفتاوى أخرى تكفّر شريحة واسعة من نخب سياسية واجتماعية، بسبب خلافهم مع المفتي الذي انتهج نهجا متطرفا بدعمه لجماعات إرهابية”.

وتابع «الورفلي»: “لو تتبعنا الأحداث ومنذ 2011 فسوف نجد أن المفتي المعزول أصدر العديد من الفتاوى التي تتسم بالطابع السياسي وتبتعد عن الفتوى الدينية التي تخدم مصلحة الناس”.

ولفت «الورفلي» إلى أن “هناك كتائب مسلحة تابعة للمفتي وتسير على فتاواه، بل وتعتبره الأب الروحي لها وتتبع أفكاره المتطرفة”.

وأوضح إنه “لا يمكن لليبيا أن تتجاوز مرحلة الكراهية في ظل وجود فكر متطرف يغذيه هذا المفتي وغيره ممن يعتبرون أنفسهم أولياء على الناس”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الغريانى مجرد اداة صهيونية تستغلها القوى الاستعمارية لنشر الفوضى فى ليبيا وهو فى حد ذاته جاهل فى كل شئ وغبى بدليل انه اعترف بانه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى فهل يوجد مسلم عاقل يثق فى فتاوى عميل صهيونى تعلم على يد اشد الناس عداوة للاسلام ومن يمول قناته قطرائيل وتحت اشراف الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنبست الاسرائيلى ومع ذلك فشل الغريانى فى مهمته بدليل هزبمة مليشياته فى بنغازى ودرنة والهلال النفطى والجنوب الليبى وكاد الجيش الليبى ان يقضى عليهم فى طرابلس والغرب الليبى لولا تدخل من امربكا وروسيا واعطاء ضوء اخضر لكلبهما اردوغان للقيام بعمل قذر فى ليبيا لدعم الارهاب وارتكاب جرائم حرب ولو كان دور الغريانى كافيا لما تطلب الامر تدخل خارجى مباشر ضد الجيش الوطنى اذا فدور الغريانى وحدة لا قيمة له ودور القوى الاستعمارية هو الاهم فى نشر الفوضى بل ان من سمح لاردوغان بالدخول هو من يصدر له الامر بالخروج وهم عكس ما يقولون يطلبون منه البقاء فالفوضى فى صالحهم والاستقرار يضر مصالحهم .

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  • معظم الليبيين يسخرون من خزعبلاات الغريانى فمن لديه وعى بابسط مبادئ الاسلام سيضحك على جهله فهو واتباعه اول من تسعر بهم النار كما ورد فى الحديث الشريف

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  • هل تعلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأُتى به، فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأُتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» [رواه مسلم ] .

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