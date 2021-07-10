ليبيا الان

حي الأندلس: اعتبار من لا يبلغ عن مساكن الأجانب شريكا في أي جريمة برتكبونها

تم النشر منذُ 54 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجهت بلدية حي الأندلس تحذيرا إلى جميع المواطنين من عدم الإبلاغ عن الأجانب والوافدين الذين يتخذون من بيوتهم مساكن للإيجار، وذلك بعد فرار بعص الوافدين بعد ارتكاب جرائم.

وذكرت البلدية، في بيان لها، أن هذا التحذير يأتي «إلحاقا للإعلان السابق الخاص بالعمالة الأجنبية الموجودة داخل بلدية حي الأندلس وحيث إنه لم يتم الاستجابة من المواطنين أصحاب العقارات المؤجرة للعمالة الأجنبية ومن خلال متابعتنا للمشاكل التي تقوم بها هذه الشريحة وخاصة ماحصل في أحد مدارس غوط الشعال من محاولة خطف طالبة وهذه ليست المحاولة الاولى».

وأوضحت «أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يأوي أجانب ولم يبلغ عنهم وسيعتبر شريكا في أي جرم يقومون به، وستبدأ إجراءات صارمة من بداية الأسبوع القادم ضد كل مخالف».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كويس – أبدوا بالتوانسة والفلسطينيين والسوريين والسواديين والاردنيين والعراقيين

    في حي الأندلس نفسها – السوادين والفلسطنيين والعراقيين والسوريين والبوسنيبن والصرب عايشين في قصور فخمة ويسوقوا في أفخم السيارات وعندهم محلات ومعارض وشقق ومكاتب ادارية وسياحية ومصانع في ليبيا و ممكن. حتى عندهم نواب فالحكومة وموظفين فالمصارف وشركات الاستثمارية الليبية فالخارج ..!!
    جايين للغلابة المهاجرين الي مش لاقيين ما ياكلوا لاحول ولا قوة الا بالله ..!!!

    رد

  • الشؤون الأمنية الليبية
    ومكافحة المظاهر السلبية
    تم الابلاغ عن العديد من عبدة الشياطين في المناطق الفارهة وحفلات مختلطة سرية تقام فالفيلات والاستراحات وتقام فيها تجمعات للشواذ والمظاهر الغير اخلاقية للأثرياء – والكتابات عالجدران وغيره من تشويه المظهر العام للبلديات والسيارات المظلمة الزجاج وغيره …

    رد

  • هذه إحدى موسيقاهم ركبت على المشروع االليبي العظيم – ممنوع الرقص ..!!!

    youtube.com/watch?v=COGWWYfjZSI

    رد