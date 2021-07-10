حي الأندلس: اعتبار من لا يبلغ عن مساكن الأجانب شريكا في أي جريمة برتكبونها

وجهت بلدية حي الأندلس تحذيرا إلى جميع المواطنين من عدم الإبلاغ عن الأجانب والوافدين الذين يتخذون من بيوتهم مساكن للإيجار، وذلك بعد فرار بعص الوافدين بعد ارتكاب جرائم.

وذكرت البلدية، في بيان لها، أن هذا التحذير يأتي «إلحاقا للإعلان السابق الخاص بالعمالة الأجنبية الموجودة داخل بلدية حي الأندلس وحيث إنه لم يتم الاستجابة من المواطنين أصحاب العقارات المؤجرة للعمالة الأجنبية ومن خلال متابعتنا للمشاكل التي تقوم بها هذه الشريحة وخاصة ماحصل في أحد مدارس غوط الشعال من محاولة خطف طالبة وهذه ليست المحاولة الاولى».

وأوضحت «أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يأوي أجانب ولم يبلغ عنهم وسيعتبر شريكا في أي جرم يقومون به، وستبدأ إجراءات صارمة من بداية الأسبوع القادم ضد كل مخالف».