لترشح العسكريين .. المشري: أتعرض لضغوط من البعثة الأممية والمجتمع الدولي

أخبار ليبيا 24 – خبر

زعم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنه يواجه ضغوطات من البعثة الأممية والمجتمع الدولي للسماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات، على حد تعبيره.

المشري قال، خلال لقاء جمعه ما أسماهم “نشطاء المجتمع المدني”، اليوم السبت، إنه داعم د بقوة لإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل، على حد تعبيره.

وأضاف يجب إنهاء المراحل الانتقالية المتالية التي تعد جزءا من معاناة الوطن، وأن الصراع على الدستور ليس مسألة هامشية، ونحن ندافع عن حق الليبيين في الاستفتاء عليه، على حد قوله.

وتابع قدمنا تنازلات من أجل الاستفتاء على الدستور لكن مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ماطلا في الاستفتاء عليه”، على حد زعمه.

واستطرد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية يجب أن تكون منطقية وليست مفصلة على مقاس أفراد، كما ندعم الاستفتاء على الدستور أو الذهاب لقاعدة دستورية متينة، على حد ادعائه.