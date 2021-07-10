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لترشح العسكريين .. المشري: أتعرض لضغوط من البعثة الأممية والمجتمع الدولي

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

زعم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنه يواجه ضغوطات من البعثة الأممية والمجتمع الدولي للسماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات، على حد تعبيره.

المشري قال، خلال لقاء جمعه ما أسماهم “نشطاء المجتمع المدني”، اليوم السبت، إنه داعم د بقوة لإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل، على حد تعبيره.

وأضاف يجب إنهاء المراحل الانتقالية المتالية التي تعد جزءا من معاناة الوطن، وأن الصراع على الدستور ليس مسألة هامشية، ونحن ندافع عن حق الليبيين في الاستفتاء عليه، على حد قوله.

وتابع قدمنا تنازلات من أجل الاستفتاء على الدستور لكن مجلس النواب ومفوضية الانتخابات ماطلا في الاستفتاء عليه”، على حد زعمه.

واستطرد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية يجب أن تكون منطقية وليست مفصلة على مقاس أفراد، كما ندعم الاستفتاء على الدستور أو الذهاب لقاعدة دستورية متينة، على حد ادعائه.

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تعليقات

  • أبسط عسكري أشرف ألف مره من أولياء الشيطان أو كما تسمونهم بأخوان المسلمين وهم في الواقع لا هم مسلمين أسلام صحيح ولا هم أخوان بمعني الأخوان وأنا عندي عسكري دافع عن ليبيا في وجه تركيا أشرف من الساسه المواليين لتركيا

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    • من انت ايها الحقير حتى يتحايل عليك كل هؤلاء وانت ليس لك اى صفة مثل الغنوشى فى تونس رئيس برلمان فانت صاحب دكان دعارة سياسية بينما رئيس البرلمان صاحب الحق فى اصدار القوانين الانتخابية دون اقصاء لا احد ولو اراد اقصاء احد فليستبعد الاخوان الارهابيين بقانون من البرلمان ولكن سيعطى الحق للشعب الليبى صاحب القرار فى الاختيار وليترشح من يشاء حتى لو ترشح ارهابى مثل الغريانى او صلاح بادى او باشاغا او خالد المشرى فهم سيتنافسون على حصة حريم السلطان وهى نسبة ضئيلة جدا فى مواجهة كتلة السيادة الوطنية للمشير او سيف الاسلام القذافى حيث منافسة حفيقية لهذا يريد الخوان اقصاء كل الرجال الاقوياء ليعطوا الفرصة لامعات لاوزن لها وهم واهمون فالنتيجة محسومة رغم انفهم لتيار السيادة الوطنية اما الخوان فليس لهم مكان اخر العام الا فى السجون او القبور مهما فعلوا فهل يكون خوان ليبيا اقوى من خوان مصر او السعودية او السودان اين هم الان وما قيمة هذا المشرى الحقير بالمقارنة بمن سقطوا فى الوحل

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  • حسب الاتفاق السياسى من يوقع على قرلر الحرب ياكلب هو ابن طبرق المنفى رئيس المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش ومن يصدق على القرار ياحمار هو رئيس البرلمان ابن طبرق عقيلة صالح ومن يملك سحب الثقة من الدبيبة هو ايضا رئيس البرلمان .
    اذا البداية فى طبرق والنهاية فى طرابلس بالقضاء على الارهاب حربا او سلم
    انتهى الدرس يامشرى

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