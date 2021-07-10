البيجو: وضع الكهرباء سيشهد تحسنًا خلال الفترة القادمة

أكد عضو مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء عادل البيجو، اليوم السبت، تحسن وضع الشبكة الكهربائية في مدينة بنغازي.

البيجو، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح أن الوحدة الغازية الرابعة دخلت بمحطة شمال بنغازي بقدرة 40 ميقاوات على الشبكة العامة بعد تنفيذ العمرة الجسيمة مما يحسن الوضع العام للشبكة وتقليص ساعات طرح الاحمال.

وفي سياق متصل أكد مدير ادارة محطة كهرباء شمال بنغازي صالح العبار، جاهزية الوحدة الرابعة للدخول الي الشبكة العامة بعد الانتهاء من صيانتها.

وقال العبار في تصريحات لقناتنا، ان الوضع الكهربائي سيشهد تحسنا خلال الفترة القادمة بعد اتخاذ عدة اجراءات لتحسين العمل.

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