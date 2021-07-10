وزارة الداخلية تطلق دورة تدريبية لــ 39 ضابطا استعدادا لانتخابات ديسمبر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تدريب تسعة وثلاثين ضابطًا بمدينة اجدابيا، وذلك ضمن الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري.

الوزارة وفي بيان لها، أوضحت أن عملية تدريب الضباط تأتي ضمن الدورة الأولى في مجال الأمن الانتخابي بمديرية اجدابيا، التي عُقدت خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من يوليو الجاري، مستهدفة تسعة وثلاثين ضابطًا من رؤساء الأقسام والمراكز بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا للانتخابات بالمدينة، فيما نوهت إلى أن الخطة التدريبية أعدتها إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتنسيق المباشر مع مفوضية الانتخابات.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

