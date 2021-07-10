“مفوضية الانتخابات” و”الأعلى للقضاء” ينظمان ورشة عمل حول الطعون الانتخابية

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وبدعم من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES) اليوم السبت، ورشة عمل حول تبادل الخبرات في مجال الفصل في الطعون الانتخابية.

و حضر الورشة، عضوة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب و مدير إدارة العمليات بالمفوضية الصادق الزكار ومدير مكتب الشؤون القانونية الاء الشيباني ورئيس قسم التدريب والتأهيل القضائي بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية ومدير مكتب المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ( IFES ) والمهتمين بالمجال القانوني ورؤساء المحاكم الابتدائية.

وتهدف هذه الورشة التي تستمر لمدة 3 أيام بفندق كورنثيا بطرابلس، لتعريف القضاء بالجوانب العملية الانتخابية ومناقشة وتحليل الأحكام القضائية في ليبيا وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في فض النزاعات الانتخابية وتعزيز فهم المعايير الدولية وأفضل الممارسات في البلدان الأخرى.

وشمل اليوم الأول للورشة عدة جلسات الإطار القانوني للانتخابات والعملية الانتخابية في ليبيا، وأنواع وطبيعة النزاعات الانتخابية, والجوانب الفنية للانتخابات, والاختصاص القضائي في النزاع الانتخابي.

وأوضح مدير إدارة العمليات بالمفوضية الأستاذ الصادق الزكار، في كلمته على أهمية الشراكة بين المفوضية والجهاز القضائي لأن العملية الانتخابية تخضع لإجراءات قانونية ويجب التنسيق مع الجهاز القضائي لحلحلة هذه الصعوبات بتبادل الخبرات.

ومن جهته، أكد مدير مكتب المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES) إيان سميث، على أهمية هذه الورشة لتبادل الخبرات.

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