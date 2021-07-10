ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

10 July, 2021

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة شمال بنغازي علي الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنه سيتم الوصول بالوحدة، اليوم، إلي 80 ميغاوات إلى حين استكمال التجارب التشغيلية، غد الأحد، ورفعها إلي 145ميغاوات.

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وزيادة في طرح الأحمال خلال الفترة الماضية، فيما أكدت شركة الكهرباء عملها على حلحلة الأزمة خلال شهر يوليو الجاري.