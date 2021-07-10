بعد دهسه في طبرق .. المدني : رفعنا العلم التركي في وسط طرابلس ونحن نفخر به

أخبار ليبيا 24 – خبر

زعم عبد المالك المدني، الناطق السابق باسم ما يسمى بـ”مليشيات بركان الغضب” – إحدى المليشيات التي كانت تمارس الإرهاب تحت مظلة حكومة الوفاق- إنه يفخر بالغزاة الأتراك، موجها إليهم التحية، والذي وصفهم بأنهم شريك وحليف قوي لليبيا .

المدني قال، عبر حسابه على “فيسبوك” إن مجموعة من المتظاهرين رفعوا العلم التركي بميدان الشهداء ردًا على من دهسوا علمهم في طبرق .

وأضاف “إن المتظاهرين رفعوا العلم التركي بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، جنباً إلى جنب مع العلم الليبي ردًا على قيام موالين لحفتر الأسبوع الماضي في طبرق بإهانة العلم التركي، على حد قوله.

وتابع ” تحية للشريك والحليف الوفي تركيا نحن نفتخر بكم كثيراً فعندما تعرضنا للعدوان وتكالبت علينا أوســخ الملل لم نجدكم إلا أنتم، ‏فشكراً لكم حكومةً وشعباً”، على حد ادعائه.

وكان ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، قد شهد اليوم السبت، رفع العلم التركي من مجموعة مليشيات تابعة لما تسمى «عملية بركان الغضب»، وذلك ردا على دهس الليبيين ذلك العلم في مدينة طبرق احتجاجا على التدخل العسكري التركي في بلادهم.