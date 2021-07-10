الكوني: الأجانب والمرتزقة لم ينزلوا من السماء نحن من استدعاهم لنقتل بعضنا البعض

أخبار ليبيا 24

قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن هناك عرقلة داخلية وخارجية للانتخابات الليبية، مشيرًا إلى الجميع يريد انتخابات تكون لصالحه فقط، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة بي بي سي عربي ” المشكلة الليبية خارجية أكثر منها داخلية، ومن يريد الحل فيجب عليه التواصل مع عدد من الدول وهي معروفة للجميع، ولا يكفي التواصل مع الساسة في الداخل باتوا مرتبطين بالخارج بشكل وثيق وهو ما عقد الأزمة”.

وردا على سؤال عن الوجود التركي في ليبيا قال الكوني إن الكل ينظر من زاويته، فالجميع يرى الطرف الخارجي الذي يناصره على حق، مضيفا :” الأطراف الخارجية التي تدخلت في ليبيا لم تأت من السماء ولكن نحن الليبيين من ذهبنا إليها ودفعنا لها من أموالنا لكي نقتل شريكنا في الوطن”.

وقال إن كل الأطراف الليبية عملت ضد بعضها البعض بهذا الشكل، من منطلق ” لكي انتصر عليك مستعد أن أتحالف مع الأجنبي أو مع أي قوى أخر فنحن من أتينا بهم وندفع لهم من أموالنا”، حسب قوله .