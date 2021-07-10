مواطن يناشد الدبيبة التدخل لإنهاء إجراءات دخول 6 جثامين قادمة من تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن ليبي يستغيث بالسلطات والمسؤولين لتسهيل دخول 6 جثامين لأقاربه عالقين في المعبر الرباط بين ليبيا وتونس، مؤكدا أن الجثث لا تزال واقفة مكانها في السيارات ولا أحد يتعاون معه لإدخالهم.

وقال الرجل الذي ظهر يتحدث في الفيديو وهو يقلب كاميرا هاتفه بين السيارات العالقة بالمعبر، إن الجانب التونسي أنهي أوراق مروه بسلام وحصل على الأختام المطلوبة للمرة ولكن الجانب الليبي حتى الآن لا يزال متعنت معه.

وطالب المواطن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لإنهاء أزمته والسماح للموتى بالدخول لكي يدفنوا في مقابرهم بالداخل الليبية.

وكانت الحكومة قد قررت قبل أيام إغلاق معبر رأس جدير الرباط بين تونس وليبيا خوفا من انتقال عدوى كورونا للبلاد.

وفي وقت سابق أصدر رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، تعليماته المشددة لجميع الأجهزة ذات العلاقة، بسرعة تمكين الليبيين العالقين بجمهورية تونس من العودة إلى البلاد.

وفي السياق ذاته تواصل الرئيس مع كل من السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الداخلية، والسيد رئيس جهاز المخابرات، بشأن توفير كافة الدعم لإتمام عودة العالقين دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، بعد عودتهم للبلاد.

ومنجهته، وصف مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري، قرار إغلاق المنفذ دون سابق إنذار بغير المدروس وأربك الليبيين، قائلا “لدينا مواطنون ليبيون عالقون في منطقة بوابة القيطون”.

المنصوري أضاف ، في تصريحات صحفية أنهم ينتظرون مخرجات الاجتماع المنعقد حاليا في طرابلس، مرجحا إعادة النظر في موضوع العالقين، لاسيما أنه تكرار لسيناريو سابق سيربك عملهم ولن يتمكنوا من إنجازه بالشكل المطلوب.

وأعرب عن أمله في أن يكون دخول العالقين بدفعات محدودة ليتمكنوا من إجراء الاختبارات لكل العالقين، خصوصا أن العدد كبير وبينهم مرضى وجثامين بعضها بدأ يتعفن لعدم وجود تكييف في سيارات الإسعاف، على حد قوله.

وأشار إلى ضرورة التنسيق معهم في حال السماح للعالقين بالدخول لينتهوا من عملهم دون خروق أو مشاكل، مبينا في السياق ذاته أن التونسيين العالقين في ليبيا وضعهم جيد مقارنة بالليبيين.