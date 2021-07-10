وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الجزائري المستجدات الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، المستجدات الليبية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن شكري قدم خلال اتصال هاتفي بالعمامرة، التهنئة بمُناسبة توليه مهام منصبه، وأعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف أُطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويُلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.

وأضاف البيان أن الوزيرين تطرقا إلى المُستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة، علاوة على تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء.