آمر “تحرير غرب سرت” يبحث مع القيادات العسكرية الوضع الأمني بالمدينة

عقد أمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء أحمد سالم، اليوم السبت، اجتماعا بآمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطية بمدينة سرت وذلك لمناقشة الوضع الأمني والمشاكل والظواهر السلبية داخل المدينة .

وبحسب إيجاز صحفي لإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، أكد آمر الغرفة على رفع الكفاءة والاستعدادات لتعزيز الأمن وتأمين المواطنين ومنع المظاهر المسلحة والوصول بالأمن والأمان إلى أعلى درجاته .

وأثنى أثنى آمر الغرفة على دور آمري الوحدات والأجهزة الأمنية فى الفترة السابقة وما قدموه من خدمات لصالح الوطن والمواطن .