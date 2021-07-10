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“الوطنية لحقوق الإنسان” تناشد بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة العالقين بمنفذ راس اجدير

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتحرك العاجل ومنح الإذن للسماح للمواطنين الليبيين العالقين بمنفذ رأس اجدير الحدودي بالدخول، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي تسبب بها قرار الحكومة المفاجئ وغير المدروس.

وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنون الليبيون العالقون في تونس قرب معبر رأس اجدير الحدودي.

وأوضح بيان اللجنة أن عشرات العائلات قضت ليلة أمس الجمعة في العراء، وسط ظروف مناخية قاسية، ناهيك عن وجود جثامين في سيارات نقل الموتى التي لم يتم السماح لهم بالدخول للأراضي الليبية، وذلك بسبب قرار حكومة الوحدة الوطنية إغلاق المنافذ البرية مع دولة تونس دونما أي ترتيبات مسبقة ودونما استثناء للحالات الإنسانية الطارئة والصحية الحرجة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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