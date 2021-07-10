وزارة الخارجية تتابع أوضاع الليبيين في تونس

كلفت وزارة الخارجية الليبية سفارتها في تونس بمتابعة اوضاع الليبيين الموجودين في الجمهورية التونسية وتقديم كل انواع الدعم لهم .
وقالت السفارة الليبية انه بناء على تعليمات مباشرة من وزيرة الخارجية عقد اجتماع طارئ بمقر السفارة دعا له القائم بالاعمال والقنصل العام الليبي وعدد من الملحقين الفنيين بالسفارة. .
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة طوارئ برئاسة القائم باعمال السفارة لمتابعة اوضاع الجالية الليبية والمواطنين العالقين بتونس ومتابعتهم ومعالجة كل مشاكلهم.
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