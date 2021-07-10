محمد الترهوني: الإرهابيون بالمنطقة الجنوبية يعتمدون على عتمة الليل في أغلب عمليات التحرك والنقل

قال الخبير العسكري الليبي محمد صالح الترهوني، إن المنطقة الصحراوية جنوبي البلاد تحتاج إلى مسح جوي عن طريق طلعات استطلاعية من قبل سلاح الجو الليبي.

وأضاف الترهوني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن عمليات المسح الجوي تسهل على عربات الدوريات الصحراوية مهامها عن طريق المخابرة على مدار الساعة.

وتابع الخبير العسكري أن المناطق النشطة للمهربين والإرهابيين تحتاج إلى استطلاع ليلي كونهم يعتمدون على عتمة الليل في أغلب عمليات التحرك والنقل.

واختتم قائلا إن المنطقة الجنوبية وكامل ليبيا تحتاج إلى عملية أمنية تشارك فيها كافة الأجهزة لفرض الأمن والاستقرار للمواطنين.

وأعلن الجيش الوطني الليبي مناطق بجنوب البلاد، مناطق عمليات عسكرية يحظر فيها تحرك المركبات والأفراد، في إجراء للتصدي للجماعات الإرهابية.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة بسبها علي الطرشاني إنه تم الشروع في تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها غرفة عمليات المنطقة الجنوبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية للقضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في المنطقة.

وأكد الطرشاني، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، رصدتها “الساعة 24″، أن المرحلة الثانية من خطة القوات الليبية لتأمين سبها وأطرافها ستسهم في القضاء على عصابات الاتجار بالبشر والمحروقات والجريمة المنظمة.

وتابع أن القوات المسلحة أعلنت مناطق شمال سبها، في مقدمتها منطقة زلاف الرملية، منطقة عمليات عسكرية يمنع فيها تحرك السيارات والأفراد.