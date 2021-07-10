مؤسسة حقوقية تحمل الدبيبة مسؤولية الوضع الإنساني للعالقين على الحدود التونسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، اليوم السبت، من تداعيات إنسانية صعبة جراء قرار حكومة الوحدة الوطنية إغلاق الحدود مع تونس.

وقالت اللجنة – في بيان لها اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – إن المواطنين العالقين قرب معبر رأس جدير الحدودي مع تونس ”يمرون بأوضاع إنسانية صعبة، إذ قضت عشرات العائلات ليلة الجمعة في العراء، وسط ظروف مناخية قاسية، بينما يعاني المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، ناهيك عن وجود جثامين في سيارة نقل الموتى، لم يتم السماح لهم بالدخول للأراضي الليبية؛ وذلك بسبب قرار حكومة الوحدة الوطنية إغلاق المنافذ البرية مع دولة تونس دونما أي ترتيبات مسبقة، ودونما استثناء للحالات الإنسانية الطارئة والصحية الحرجة“.

اللجنة أوضحت ، أن المواطنين العالقين وصلوا إلى منفذ رأس جدير، ظهر يوم الجمعة، قبل بدء تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية بإغلاق المعبر المفترض أن يسري اعتباراً من يوم السبت؛ بسبب الحالة الوبائية لفيروس ”كورونا“ في تونس؛ نتيجة تفشي النسخة الهندية المتحورة ”دلتا“، لكنهم فوجئوا بتنفيذ القرار بعد الساعة الثانية من ظهر الجمعة، الأمر الذي تسبب في تكدس عشرات العائلات.

وأشارت إلى أن السلطات الحدودية أبلغت الراغبين في العودة إلى ليبيا بقفل الحدود، ومنعوا من دخول ليبيا، وجرى إبعادهم إلى منطقة الزكرة التونسية ووضعوا في منطقة مقفرة وفي ظل ظروف مناخية قاسية بعيدًا عن المنفذ، حسبما أكد مصدر لوكالة الأنباء الليبية.

وحثت اللجنة السلطات الليبية على سرعة التدخل ومساعدة الأسر والمرضى وإحضار مختبر طبي متنقل لإنقاذهم، واصفة الوضع الذي يراوحون فيه بأنه كارثي.