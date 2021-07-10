لجنة 5 بالقوات المسلحة تبحث مع كوبيش تفكيك المليشيات وصرف مرتبات الجيش من الحكومة

عقدت لجنة 5 العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم اجتماعا بمدينة بنغازي، مع المبعوث الأممي يان كوبيتش، وقد تم خلال الاجتماع بحث مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها.

وبحسب إيجاز صحفي لإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، تم التركيز خلال الاجتماع على إجلاء القوات الأجنبية والإسراع في إخراج المرتزقة، واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه، وآلية تفكيك المجموعات المسلحة، وكذلك صرف مرتبات القوات المسلحة العربية الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية .

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد استقبل اليوم السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، والوفد المرافق له بمقر القيادة في بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة، إن المشير خليفة حفتر، عقد اجتماع مع كوبيش، استعرضا خلاله آخر التطورات على الساحة الليبية، وأنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.