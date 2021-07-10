كوبيش يلتقي حفتر والأعضاء التابعين للقيادة العامة بلجنة «5+5»

التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم السبت، قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، والأعضاء التابعين للقيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان مقتضب، إن محادثات كوبيش وحفتر، التي جرت بمكتب الأخير بالرجمة، استعرضت «آخر التطورات على الساحة الليبية»، وشهدت «التأكيد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري».

– حفتر يلتقي كوبيش في الرجمة

– المنفي وكوبيش يستعرضان التطورات السياسية وإجراءات لجنة «5+5» لفتح الطريق الساحلي

وناقش كوبيش مع الأعضاء التابعين للقيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «مقررات جنيف» وسبل تنفيذها بالتركيز على «إجلاء القوات الأجنبية، والإسراع في إخراج المرتزقة، واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه»، وفق ما نشر مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب، على صفحته بموقع «فيسبوك».

وقال المحجوب إن مباحثات كوبيش، التي جرت في بنغازي، تطرقت إلى «آلية تفكيك المجموعات المسلحة، وصرف رواتب القوات المسلحة العربية الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية».

والخميس، بحث كوبيش مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التطورات على الساحة الليبية، وفي مقدمتها ملف الانتخابات المقرر إجرائها في ديسمبر المقبل، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لإعادة فتح الطريق الساحلي، إضافة إلى متابعة نتائج أعمالها الأخرى.

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