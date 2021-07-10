بالصورة…حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومـي الأحد والاثنين في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الاحد والاثنين في ليبيا إلى الاعتدال فى درجات الحرارة يوم الغد على الشمال واستمرارها مرتفعة في الجنوب.

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين فيسود الاعتدال فى درجات الحرارة يوم الغد على الشمال بفعل الرياح السطحية الشمالية الغربية مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية.

واضاف التقرير ان طقس مناطق الدواخل تتراوح درجات الحرارة بين 36 الى 40 درجة مئوية.

ووفقا للتقرير فإن طقس مناطق الجنوب لا يشهد تغير واضح يطرأ على درجات الحرارة حيث تبقى مرتفعة هذا. والله اعلم.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاحد 11 يوليو 2021:

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