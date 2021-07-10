دول الساحل تطالب بـالتعجيل في طرد المرتزقة من ليبيا

دعا رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخمس في البيان الختامي لاجتماعهم الاستثنائي إلى التعجيل بطرد نحو 30 ألف مرتزق من الأراضي الليبية، مؤكدين أن هذا المطلب يُعدّ ”أولوية مطلقة“ لأمن المنطقة.

ورحب رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخمس في ختام اجتماعهم ”باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2570 المؤرخ 16 أبريل / نيسان 2021، الذي دعا جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى ضمان التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020 وحث جميع الدول الأعضاء على احترام ودعم هذه العملية، لا سيما من خلال الانسحاب دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية“ لكنهم أعربوا عن ”قلقهم العميق إزاء عدم وجود خطة لسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا والذين يقدر عددهم بنحو 30 ألف مقاتل، من أجل أمن دول الساحل الخمس والمنطقة الفرعية“ وفق البيان.

ووفق موقع ارم، أشار الرؤساء في هذا الصدد إلى اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مخاطر انتشار المرتزقة الموجودين في ليبيا في دول المنطقة، الذي انعقد في 27 أبريل / نيسان 2021 وذلك بمطالبة الأعضاء الأفارقة في اللجنة بمجلس الأمن (كينيا والنيجر وتونس) كما أشاروا إلى أن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أعرب في بيانه الختامي الصادر في 19 يونيو / حزيران 2021 في أكرا عن قلقه إزاء الآثار المزعزعة للاستقرار لعمليات مجموعات المرتزقة القادمة من ليبيا ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية متضافرة من أجل الحل العاجل لهذه القضية، بما في ذلك نزع سلاح مجموعات المرتزقة“ بحسب نص البيان ال.