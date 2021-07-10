الترهوني: الإرهابيون بالمنطقة الجنوبية يعتمدون على عتمة الليل في أغلب عمليات التحرك والنقل

قال الخبير العسكري الليبي محمد الترهوني، إن المنطقة الصحراوية جنوبي البلاد تحتاج إلى مسح جوي عن طريق طلعات استطلاعية من قبل سلاح الجو الليبي.

وأضاف الترهوني في تصريحات صحفية، أن عمليات المسح الجوي تسهل على عربات الدوريات الصحراوية مهامها عن طريق المخابرة على مدار الساعة.

وتابع الخبير العسكري أن المناطق النشطة للمهربين والإرهابيين تحتاج إلى استطلاع ليلي كونهم يعتمدون على عتمة الليل في أغلب عمليات التحرك والنقل.

واختتم قائلا إن المنطقة الجنوبية وكامل ليبيا تحتاج إلى عملية أمنية تشارك فيها كافة الأجهزة لفرض الأمن والاستقرار للمواطنين.

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