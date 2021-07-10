وزير النفط والغاز يتابع سير العمل في حقول شركة سرت

أجرى وزير النفط والغاز محمد امحمد عون، زيارة إلى مرسى البريقة النفطي، السبت ، وذلك في زيارة تفقدية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز .

وبحسب إيجاز صحفي لشركة سرت، كان في استقباله لدى وصوله مطار مرسى البريقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف جادالله حمد العوكلي ورئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعـــود سليمـــان مـــوسى وأعضاء مجلس الإدارة والسادة مديرو العموم ومديرو الإدارات بالشركة وعــدد من الضباط والمسؤولين بالجهات الأمنية والعسكرية والجهات العامة بالمنطقة.

وأشاد الوزير بجهود العاملين بقطاع النفط والغاز الذين تغلبوا على المصاعب وعملوا في أحلك الظروف التي واجهتهم ، وأثنى على جهود المؤسسة الوطنية للنفط مؤكداً على أن المؤسسة ظلت متماسكة وحافظت على وحدة البلاد رغم ما مرت به.

وأكد الوزير على أن الدولة لابد أن تلتفت إلى القطاع الذي تعرض لدمار وخراب كبير حتى يعود إلى نشاطه ومكانته المعهودة وتكثيف نشاط الاستكشاف وتطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والآلات حتى تواكب التطور والتقنية الحديثة.

هذا ومن المقرر أن يجري الوزير جولة في بعض المواقع والمنشآت الصناعية بمرسى البريقة والحقول التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

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